Casos de Covid-19 sobem 173% em Cotia; Saúde reforça importância da vacinação

Casos mais que dobraram do final de 2024 para o início deste ano; veja a orientação da Secretaria de Saúde

Foto: Agência Brasil

Os casos de Covid-19 em Cotia subiram 173% do final do ano passado para o início deste ano.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de novembro e dezembro de 2024, foram confirmados 89 casos da doença na cidade.Já entre os dias 1º de janeiro e 17 de fevereiro de 2025, o município registrou 243 casos positivos de Covid-19.Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto à pasta nesta sexta-feira (28).Na cidade de vizinha de Embu das Artes,. Diante deste cenário e do aumento de casos, a prefeitura determinou o uso obrigatório de máscaras nas unidades básicas de saúde do município.Ao Cotia e Cia, a Secretaria de Saúde de Cotia informou que, diante do aumento de casos nos dois primeiros meses deste ano, a pasta reforçou a orientação nas Unidades de Pronto-Atendimento, que estão sendo abastecidas com testes rápidos., informou., concluiu.