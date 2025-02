Projeto em Cotia oferece aulas gratuitas para quem deseja concluir o Ensino Médio

Curso será realizado de 8 de março a 30 de agosto de 2025; saiba como se inscrever

Foto: Divulgação

Um projeto em Cotia oferece oportunidade para quem ainda não concluiu o Ensino Médio e quer se preparar melhor para a prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Com aulas totalmente gratuitas, o ‘Prepara Encceja’ retorna em 2025 para auxiliar estudantes na preparação para o exame. As aulas acontecerão aos sábados, das 8h às 12h, na Escola Estadual República do Peru (rua Pintassilgo, 142 – Jardim Nova Coimbra).O projeto é voltado especialmente para pessoas que estão há muito tempo fora da escola e, por isso, encontram dificuldades para conseguir novas oportunidades de emprego, acessar cursos profissionalizantes ou até mesmo ingressar em uma faculdade.O curso será realizado de 8 de março a 30 de agosto de 2025.Neste ano, as inscrições serão realizadas presencialmente no primeiro dia de aula, diretamente no local do curso.Além disso, os interessados podem entrar no grupo oficial do WhatsApp para acompanhar todas as informaçõesO Prepara Encceja é um projeto social independente, sem qualquer vínculo com o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) ou com órgãos oficiais de educação.O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) é uma avaliação realizada pelo INEP, com o objetivo de conceder a certificação de conclusão do ensino fundamental e médio para jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada.O Encceja destina-se a pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada e desejam obter a certificação desses níveis de escolaridade.A prova é composta por diferentes áreas de conhecimento, como Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação. Cada área tem um conjunto específico de disciplinas e habilidades avaliadas.Os candidatos que alcançam a pontuação mínima exigida em todas as áreas da prova recebem a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio, conforme o caso.O ENCCEJA é realizado uma vez por ano, geralmente no segundo semestre, em data previamente estabelecida pelo INEP.08/03/2025E.E. República do Peru, R. Pintassilgo, 142 – Jardim Nova Coimbra, CotiaSábados, das 8h às 12hPresencial no dia 8 de marçoCurso 100% gratuitoAcompanhe as novidades no Instagram: @alem_das_paginas23Dúvidas? Somente no grupo oficial do WhatsApp para alunos inscritos