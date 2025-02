Corpo de mulher é encontrado em terreno no centro de Caucaia do Alto

Vítima trajava calça preta e blusa vermelha; corpo foi encontrado no final da manhã desta sexta (14)

Corpo foi encontrado às margens da rua Francisco Nunes de Oliveira, a rua da Feira. Foto: Google Street Views

O corpo de uma mulher foi encontrado no final da manhã desta sexta-feira (14) em um terreno baldio localizado na rua Francisco Nunes de Oliveira (rua da Feira), no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia.





A mulher trajava calça preta, blusa vermelha, meias pretas e estava sem calçado.



A vítima, até o momento, não foi identificada. Segundo a GCM, ela era negra e aparentava ter entre 20 e 30 anos.



O local foi isolado para ser periciado. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Caucaia do Alto como “Morte suspeita”.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e compareceu no local. De acordo com a corporação, a vítima estava caída com o corpo deitado de lado.