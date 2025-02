Leitor reclama de falta de sinalização em vias próximas ao Terminal de Cotia; Setram responde

Alça de saída da Raposo Tavares. Foto: Coura / Fala Cidadão

Coura relata ainda que a prefeitura colocou, em março de 2024, uma pequena placa "dê a preferência" na rua Leon. Mas, segundo ele, além de ser pequena a sinalização, nenhum motorista respeita.



“Na minha opinião, falta mais sinalização em todas as vias, deixando claro ao motorista como proceder, tendo em vista que não há sinalização nas demais vias”, opina.



O QUE DIZ A SETRAM



Procurada pela reportagem, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) informou que no perímetro de circunscrição municipal “já há um estudo prévio de sinalização para melhoria da mobilidade e para a segurança viária”.



Segundo a secretaria, são de circunscrição do município as ruas: Engº Leon Psanquevich (até o Pronto-socorro infantil), Katar Name e rua do Exercito.



Já o trecho da rua Engº Leon Psanquevich (após o PS lnfantil) e a alça de saída da Raposo Tavares são de circunscrição e gerenciada pelo D.E.R. (Departamento de Estradas de Rodagem).