Defesa Civil emite alerta via sistema cell broadcast para celulares de Cotia

Entenda como funciona o sistema de cellbroadcast





Defesa Civil: Chuva forte e persistente em municípios da RMSP. Risco alto para alagamentos e deslizamentos nas próximas horas. Mantenha-se em local seguro.





Entenda como funciona o sistema de cellbroadcast:









Leia também:

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta pelo sistema de cellbroadcast para celulares de Cotia e região na noite deste domingo (02).O Cell Broadcast é uma ferramenta que emite alertas severos ou extremos a populações de áreas de risco. Com ela, todo aparelho celular de determinada região conectado a uma antena de telefonia e recebendo sinal 4G ou 5G recebe mensagens de alerta. No celular, toca um sinal sonoro e a tela ficará travada com a mensagem. Além do alerta sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.