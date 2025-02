Caminhão carregado com 20 toneladas de grama tomba na Raposo Tavares

Acidente aconteceu na altura do km 48 da rodovia, em São Roque, na manhã desta quinta-feira (6)

Foto: Artesp

Um caminhão carregado com 20 toneladas de grama tombou na Rodovia Raposo Tavares, em São Roque, na manhã desta quinta-feira (6). O acidente aconteceu na altura do km 48 da rodovia.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo no acostamento. Ele não se feriu.Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão já foi destombado e o trânsito flui por um desvio.