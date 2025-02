Ano Novo Chinês: Estrada em Cotia terá trânsito intenso no domingo; veja rotas alternativas

Evento organizado pelo Templo Zu Lai vai atrair milhares de pessoas

Templo Zu Lai. Foto: Divulgação

para a celebração do Ano Novo Chinês neste domingo (9). Milhares de pessoas são aguardadas no Templo Zu Lai, no bairro Parque Rincão, em Cotia,

Por conta disso, haverá um impacto viário na estrada Fernando Nobre. Quem não for acessar o evento poderá lançar mão de rotas alternativas e evitar o trecho com movimentação intensa.A prefeitura informou que não será permitido estacionar na estrada Fernando Nobre, quem desrespeitar, estará sujeito à fiscalização. Agentes de trânsito estarão dando apoio no local.:entrar na Rua Carlos Antônio Pereira de Castro, Estrada do Caiapiá e Rua Martiniano Lemos Leite até a rodovia.Rua Martiniano Lemos Leite, Estrada do Caiapiá, Rua Antônio Pereira de Castro até a Estrada Fernando Nobre).Já quem for para o evento de transporte público poderá utilizar a Linha Municipal 212 que sai do Terminal de Cotia (Terminal Cotia x São Fernando), com parada em frente ao Templo. Os horários das viagens são: 7h40, 15h35 e 17h (saída do Terminal); 8h10, 16h05 e 17h35 (saída do São Fernando).Templo Zu LaiDia 9 de fevereiro de 2025 – a partir das 9h30Endereço: Estrada Fernando Nobre, 1,461 – Parque Rincão (acesso pelo km 28,5 da Rodovia Raposo Tavares)Entrada gratuita9h30 – Workshops: Recorte de papel, Origami, Caligrafia Chinesa, etc. | Barracas com comidas típicas (vegetariana)10h – Cerimônia dos Mil Budas13h30 – Dançado Dragão e Leão | Apresentações culturaisLinha 212 – Terminal Cotia x São Fernando (especial) – tarifa R$ 5,30Ida – Terminal: 6h, 6h40, 7h20, 8h, 8h40, 9h20, 10h50, 11h30, 12h10, 13h20, 14h30, 15h40, 17hVolta – São Fernando: 6h40, 7h20, 8h, 8h40, 9h20, 10h, 11h30, 12h10, 12h50, 14h, 15h10, 16h20, 18h