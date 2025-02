Suspeito de assaltar casa da sogra do prefeito de São Roque é preso em Carapicuíba

Outros dois suspeitos seguem foragidos; crime aconteceu em maio do ano passado

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de assaltar a casa da sogra do prefeito de São Roque, Guto Issa (PSD). O homem foi encontrado no bairro Cidade Ariston, em Carapicuíba, nessa terça-feira (4). O crime aconteceu em maio de 2024 (veja mais abaixo).

Outros dois suspeitos seguem foragidos.O homem foi preso e encaminhado à delegacia, onde está à disposição da Justiça.Três criminosos armados invadiram a residência da sogra do prefeito de São Roque, Guto Issa, no dia 13 de maio de 2024. Além dela, o filho e a nora também estavam na casa e todos ficaram amarrados e trancados no banheiro.De acordo com informações da Polícia Civil, os bandidos sabiam que "ali morava a sogra do prefeito" e a todo momento eles perguntavam do dinheiro e objetos de valor. Porém, após cerca de 10 minutos, os criminosos deixaram a residência, levando apenas um celular.Na época, em nota publicada nas redes sociais, Guto Issa comentou que sua família estava bem e ninguém ficou ferido durante o assalto. O prefeito de São Roque também agradeceu as autoridades policiais pelo acolhimento.