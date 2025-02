Bairro em Cotia volta a ter água após 11 dias; veja o que disse a Sabesp

Em nota enviada ao Cotia e Cia, Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e explicou o problema após cobrança da reportagem

Foto: Reprodução

Moradores do Paisagem Casa Grande, em Cotia, voltaram a ter água em suas residências após 11 dias. O caso foi denunciado por duas vezes no Cotia e Cia.

Com a falta de abastecimento, os moradores só ficaram com a alternativa de comprar água no mercado, durante esse período., disse Nataly de Abreu.Em nota enviada ao, um dia após a reportagem ter feito contato, a Sabesp informou que uma equipe esteve no local, nessa terça-feira (11), para realizar a manutenção, disse.confirmou, de fato, que o abastecimento normalizou na noite de ontem. Ainda em nota, a Sabesp pediu desculpas pelos transtornos.