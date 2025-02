Bairro em Cotia segue há 11 dias sem água e Sabesp não se manifesta

Moradores estão comprando garrafas de água mineral para o uso no dia a dia. “Não sabemos a quem mais recorrer”

Foto: Agência Brasil

estão sem água há 11 dias em suas residências. Por duas vezes, a reportagem do Cotia e Cia fez contato com a Sabesp, que não se pronunciou a respeito. Moradores do Paisagem Casa Grande, em Cotia,Por duas vezes, a reportagem dofez contato com a Sabesp, que não se pronunciou a respeito.

Moradores do bairro também tentaram contato com a Companhia, mas sem nenhuma resposta efetiva.relata Nataly de Abreu.Sem outra alternativa, resta aos moradores comprarem água mineral nos mercados para fazerem o seu uso no dia a dia., disse a moradora aonesta terça-feira (11).