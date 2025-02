Semáforo em Cotia liga luz verde e vermelha ao mesmo tempo: “se vier multa, como faz?”

Problema foi flagrado por um motorista que passava pelo local no início da tarde de hoje; “farol está doidão”

Foto enviada ao Cotia e Cia

Um semáforo da Avenida Antônio Mathias de Camargo, na região central de Cotia, está ligando as luzes verde e vermelha ao mesmo tempo.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA COM A NOTA DA SETRAM)



Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (Setram) e aguarda retorno.

O problema foi flagrado por um motorista que passava pelo local por volta das 12h10 desta quarta-feira (12).O semáforo é o primeiro da avenida para quem desce do centro sentido bairros., questiona o motorista., completa.Segundo ele, o problema ocorre quando o semáforo vai mudar para a luz verde., explica.Pprocurada, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia informou que, por volta das 13h20, as equipes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito)