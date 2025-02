VÍDEO: Moradores flagram ‘lixão a céu aberto’ na região central de Cotia; prefeitura explica

Imagens compartilhadas com a reportagem mostram funcionários da prefeitura no local. Há também caminhões e tratores realizando a retirada de lixos e entulhos

Imagem compartilhada com o Cotia e Cia

Moradores denunciaram ao Cotia e Cia, nessa terça-feira (11), que um terreno próximo ao Terminal Metropolitano de Cotia, na região central da cidade, virou um verdadeiro “lixão a céu aberto’.

Imagens compartilhadas com a reportagemmostram funcionários da prefeitura no local. Há também caminhões e tratores realizando a retirada de lixos e entulhos.O terreno está localizado no antigo recinto de eventos. Atrás, está sendo construído o Teatro Municipal.Segundo os moradores, só foi possível visualizar o acúmulo de lixos no local após a retirada dos tapumes.disse um dos moradores que fez a denúncia., questiona.Questionada sobre o problema, a Secretaria de Obras e Infraestrutura informou que o local mencionado está sendo utilizadoA pasta, comandada pelo vice-prefeito Paulinho Lenha, disse ainda que o material