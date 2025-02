Bairro em Cotia está sem água há 10 dias, relata moradora: “sem previsão de retorno”

À Coluna Fala Cidadão, Nataly disse que contatos com a Sabesp já foram feitos, mas sem nenhuma solução até o momento

Foto: Reprodução

Desde o dia 1º de fevereiro, o Paisagem Casa Grande está sem água. É o que relata Nataly de Abreu, moradora do bairro localizado em Cotia.

À Coluna Fala Cidadão, ela disse que contatos com a Sabesp já foram feitos, mas sem nenhuma solução até o momento., questiona.De acordo com ela, com a falta de abastecimento, os moradores só ficaram com a alternativa de comprar água no mercado., diz., pontua Nataly.entrou em contato com a Sabesp e aguarda um posicionamento.