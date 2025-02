Itapevi abre inscrições para estágio com bolsa-auxílio de até R$ 1,3 mil

A Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), abre inscrições para o processo seletivo de estágio para estudantes de nível superior.

O processo seletivo visa preencher vagas e formar cadastro reserva para diversas áreas, com exigência de matrícula ativa a partir do 1º ou 3º semestre, conforme o curso. Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se:- Administração de Empresas – 10 vagas- Arquitetura e Urbanismo – 2 vagas- Ciências Contábeis – 1 vaga- Direito – 30 vagas- Design Gráfico – 1 vaga- Música (Licenciatura) – 1 vaga- Produção Audiovisual – 1 vagaDiversos cursos em cadastro reserva, incluindo Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Psicologia, Serviço Social, entre outros.Os estagiários cumprirão carga horária de 30 horas semanais (6 horas diárias), com atuação entre 8h e 17h. Para concorrer às vagas, os estudantes devem estar matriculados no período noturno do curso.- 1º ao 4º semestre – R$ 800,00- 5º ao 6º semestre – R$ 1.000,00- A partir do 7º semestre – R$ 1.300,00Além disso, será concedido um auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 mensais.O processo seletivo será composto por inscrição e prova online, realizada no próprio site do CIEE. A prova deve ser feita até 24 de fevereiro, no mesmo período das inscrições.- Disponibilização do gabarito provisório: 25/02- Período de recursos contra o gabarito: 26/02- Publicação da classificação provisória: 19/03- Período de recursos contra a classificação provisória: 20/03- Publicação da classificação definitiva: 26/03Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas no site do CIEE ou pelo portal oficial da Prefeitura de Itapevi (www.itapevi.sp.gov.br).