Mulher é vítima de sequestro-relâmpago no Jardim Leonor em Cotia

Vítima foi libertada em Vargem Grande Paulista; dois criminosos foram presos em flagrante

Crime aconteceu na rua Indusquimica. Foto: Google Street Views

Uma mulher, de 37 anos, foi vítima de sequestro-relâmpago em Cotia na noite dessa segunda-feira (10). O crime aconteceu na rua Indusquímica, no Jardim Leonor. Dois criminosos foram presos e com eles a polícia apreendeu uma arma de brinquedo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante patrulhamento, uma equipe recebeu informações pelo rádio a respeito de um sequestro em andamento, e que a vítima estava como refém dentro de um veículo Ônix da cor prata na região de Vargem Grande Paulista.Os agentes avistaram o carro estacionado em frente a um bar, no bairro Jardim São Marcos. Ao se aproximarem, viram a vítima “chorando muito” no banco traseiro do veículo. Havia um indivíduo com ela.Os PMs então decidiram entrar no estabelecimento e encontraram o segundo criminoso. Os dois receberam voz de prisão. A vítima foi libertada.O dono do bar, segundo os PMs, disse que eles passaram um valor de R$ 1,3 mil na maquininha de cartão em troca de R$ 1 mil em espécie. Em uma padaria localizada ao lado, os policiais foram informados que a dupla passou na maquininha R$ 2,6 mil para trocar por R$ 2 mil em espécie. As maquininhas dos dois estabelecimentos foram apreendidas.Os cartões e um aparelho celular foram devolvidos para a vítima. O caso foi registrado como “Extorsão” na Delegacia de Cotia.