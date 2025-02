Briga entre alunos termina com adolescente hospitalizado em Cotia

Vítima teve traumatismo craniano e foi socorrida ao Hospital Regional; Polícia investiga o caso como tentativa de homicídio

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Uma briga entre alunos da Escola Estadual Pedro Casemiro Leite terminou com um adolescente, de 16 anos, internado com traumatismo craniano no Hospital Regional de Cotia.

A unidade não divulgou a atualização sobre o estado de saúde dele.O caso aconteceu na última quinta-feira (20).Segundo relatos, o desentendimento teria começado dentro da escola, após um aluno ter jogado água em outro com um borrifador. Houve tumulto e troca de agressões físicas dentro da unidade. Isso ocorreu na quarta-feira (19).Do lado de fora, após o término das aulas, a briga foi retomada, mas desta vez, um dos adolescentes envolvidos levou uma pedrada na cabeça e ficou bastante ferido.Já na quinta-feira, do lado de fora da escola, um dos alunos foi cercado por um grupo de adolescentes e foi atingido por pauladas na cabeça e no pescoço. Ele foi hospitalizado com traumatismo craniano.As mães dos adolescentes, que foram vítimas das agressões, se apresentaram na Delegacia de Cotia e prestaram depoimento.Em nota enviada ao, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio (veja a nota completa abaixo):Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mas não houve retorno dentro do prazo combinado. O espaço da reportagem segue aberto.