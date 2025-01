Viação se pronuncia sobre morte de passageira de mototáxi em acidente com ônibus na Raposo

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o condutor da moto perdeu o controle ao tentar desviar de um caminhão.Ainda segundo a SSP, na queda, a motocicleta deslizou e colidiu com o ônibus, que trafegava no local. O motociclista e a passageira foram parar debaixo do transporte coletivo. Ela teve seu corpo esmagado pelas rodas do ônibus.