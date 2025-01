Cotia registra 9 casos de dengue nas primeiras semanas de 2025, diz governo

Cidade do interior de SP confirmou 1ª morte causada pela doença

A cidade de Cotia registrou, até esta quinta-feira (16), nove casos de dengue, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Não há casos graves. Outros quatro casos seguem em investigação. Os dados estão disponibilizados no Painel de Arboviroses, do governo paulista.









(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 18H14 DO DIA 16/01/2025 COM A NOTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE COTIA)

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Cotia informou que já realizou os bloqueios dos criadouros nos casos notificados, e afirmou que esses casos, ou seja, a contaminação aconteceu em outros municípios., disse.O Estado de SP confirmou a primeira morte por dengue em 2025. O caso ocorreu na cidade de Birigui, no interior. Outras sete mortes no estado seguem sob análise.Já são 8.414 casos confirmados da doença nestas primeiras semanas do ano, segundo dados do governo paulista. Outros 19,9 mil casos são investigados.