Mulher morre em grave acidente entre ônibus e moto na Raposo Tavares em Cotia

Segundo informações, vítima estava na garupa em uma corrida por aplicativo; ela teve o corpo esmagado pelas rodas do ônibus

Imagem: Aconteceu em Cotia e Região

Uma mulher morreu na noite dessa quarta-feira (15) em um grave acidente envolvendo uma moto e um ônibus municipal, em Cotia. A ocorrência foi registrada no km 26 da rodovia Raposo Tavares. A vítima estava na garupa da moto e teve o corpo esmagado pelas rodas do ônibus.

A mulher, de 27 anos, chegou a ser socorrida ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, o condutor da moto trabalhava com um app de corrida. Ele foi socorrido com vida por uma ambulância. Não há informações sobre o estado de saúde dele.De acordo com informações da Polícia Militar (PM), divulgadas pelo site Diário do Transporte, o condutor da moto perdeu o controle ao tentar desviar de um caminhão. Na queda, a motocicleta deslizou e colidiu com o ônibus que trafegava no local. Ele e a mulher foram parar debaixo do transporte coletivo.Equipes da PM e um guincho da UBA (Unidade Básica de Atendimento) estiveram no local para atendimento da ocorrência.O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.