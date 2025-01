Helicóptero com 4 pessoas a bordo cai em cidade da Grande SP; duas morrem

O piloto e uma menina de 12 anos foram resgatados com vida. O pai e a mãe da criança não sobreviveram

Imagem: Tv Globo

Um helicóptero caiu na noite desta quinta-feira (16) em uma área de mata fechada na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. Quatro pessoas estavam a bordo. O piloto e uma menina de 12 anos foram resgatados com vida. O pai e a mãe da criança não sobreviveram.

A aeronave foi localizada por volta das 6h15 desta sexta-feira (17). Segundo informações da Defesa Civil, a aeronave perdeu o sinal de GPS por volta das 20h34 de ontem.O helicóptero caiu no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, e foi encontrado por equipes do Comando de Aviação da Polícia Militar e acessado pela concessionária CCR.Por conta das buscas, houve a interdição da Rodovia dos Bandeirantes no trecho do km 30 para o pouso de um helicóptero de resgate.