Todos os guardas civis serão promovidos até o aniversário de Cotia, anuncia Formiga

Anúncio foi feito nesta segunda-feira (20), durante o encontro da Revista Geral da GCM

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), anunciou que todos os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) serão promovidos até o aniversário de cidade, no mês de abril. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (20), durante o encontro da Revista Geral da GCM.

, disse o prefeito.O secretário de Segurança Pública, Fabrício Dourado, destacou que a gestão da pasta será pautada na transparência com os servidores e com a população.Outro anúncio feito por Welington Formiga foi a renovação de toda a frota municipal com: 25 veículos Duster para o operacional; implantação de seis bases comunitárias (atualmente a corporação tem uma que está sem uso); nove veículos Jeep Compass para a equipe especializada da ROMU; uma picape S10 cabine dupla para Guarda Civil Ambiental e uma Sprinter com 16 lugares para transporte da GCM em serviço.Segundo Formiga, o Projeto Educando, de resistência e fortalecimento contra as drogas, também será retomado no início do ano letivo. Alunos da rede municipal participarão de aulas ministradas pela Guarda Civil Municipal com orientações para prevenção do uso de drogas e de outras substâncias que causam dependência, violência e outros ilícitos.Outra medida que começa a ser implantada é o aumento do patrulhamento da guarda nas áreas comerciais de Cotia, Caucaia do Alto e Granja Viana. Para os próximos meses, a Prefeitura de Cotia vai realizar estudos sobre a reformulação e mudança (conforme necessário) das bases da guarda que hoje são subutilizadas, além da aquisição de novos fardamentos e retorno efetivo da Guardiã Maria da Penha, além da continuidade ao concurso público para contratação de novos agentes de segurança.O encontro contou também com a participação do vice-prefeito e secretário de Obras e Infraestrutura, Paulinho Lenha, do secretário Adjunto de Segurança Pública, Valdinei de Moraes.