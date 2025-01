GCM encontra corpo de homem carbonizado no centro de Caucaia do Alto

Caso é investigado pela Polícia Civil

Corpo foi encontrado em imóvel abandonado na Av. Roque Celestino Pires. Foto: Google Maps





Após denúncia, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia encontrou um corpo do sexo masculino carbonizado dentro de um imóvel abandonado em Caucaia do Alto.





Ao Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Cotia.

O caso ocorreu na manhã de sábado (18), na Avenida Roque Celestino Pires, no centro do distrito.Segundo a GCM, o imóvel onde o cadáver estava é utilizado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas.A identidade da vítima não foi revelada pelas autoridades. Quatro viaturas da GCM participaram do atendimento da ocorrência que terminou por volta das 19h.O local ficou isolado para o trabalho da perícia. O corpo foi removido e o caso será investigado pela Polícia Civil.