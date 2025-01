Homem de 27 anos é morto a tiros dentro de bar em Cotia após discussão

Crime ocorreu na manhã desse domingo (19)

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Arquivos Cotia e Cia

Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros em Cotia na manhã desse domingo (19). O crime aconteceu na Rua da Paz, região do Morro do Macaco.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada para atender a ocorrência. Chegando ao local, os PMs encontraram o corpo da vítima dentro do estabelecimento, com marcas de tiros.Os PMs apuraram que teria ocorrido uma discussão do lado de fora do bar, momento em que a vítima entrou correndo e foi baleada pelo suspeito, que fugiu.O SAMU foi requisitado e confirmou a morte do jovem. Seu corpo foi encaminhado ao IML para exames periciais e o caso registrado como homicídio pela Delegacia de Cotia.