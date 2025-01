Templo Zu Lai, em Cotia, celebra o Ano Novo Chinês com programação para toda família

Evento será celebrado com apresentações especiais, oficinas criativas, além da Cerimônia dos Mil Budas e as danças do Leão e do Dragão

Foto: Divulgação

No dia 9 de fevereiro, a partir das 9h30, o Templo Zu Lai, maior da América Latina, localizado em Cotia, celebrará mais uma edição da festa do Ano Novo Chinês, com uma agenda repleta de atrações para toda a família.

Os comerciantes que dividem o endereço com o Zu Lai festejam a vinda de turistas, que movimentam o comércio local. Por mais um ano, o evento se consagra como o maior encontro religioso do município.O Ano Novo Chinês será celebrado com apresentações especiais, oficinas criativas, além das grandes estrelas do encontro: a Cerimônia dos Mil Budas e as aguardadas danças do Leão e do Dragão.Quem passar por lá, ainda desfrutará da gastronomia marcante de um saudável almoço vegetariano ou, se preferir, das comidinhas típicas das barracas que estarão espalhadas pelo local.São esperados visitantes de toda parte do Brasil e do mundo. É que, assim como nos anos anteriores, autoridades e jornalistas chineses também marcam presença. Muitos praticantes budistas, de diferentes países, fazem questão de participar da comemoração.O Ano Novo Chinês é uma referência à data de rito do ano novo adotada por diversas nações do oriente, que seguem o calendário chinês.Algumas curiosidades chamam a atenção dos participantes: a data de início de cada ano novo chinês cai em uma data diferente do calendário ocidental e os chineses relacionam cada novo ano a um dos doze animais que teriam atendido ao chamado do Rei Celestial para um Grande Encontro.Apenas doze teriam se apresentado ao Rei, que em agradecimento, os transformou nos signos da Astrologia Chinesa: rato, búfalo/boi, tigre, coelho, dragão, serpente/cobra, cavalo, carneiro/cabra, macaco, galo, cachorro/cão e o javali/porco.Segundo o horóscopo Chinês, um dos mais antigos do mundo, 2025 é o ano da Serpente, que, segundo a tradição, “traz as energias de sabedoria, intuição, transformação, mistério e fascinação”.9h30 - Workshops: Recorte de papel, Origami, Caligrafia Chinesa, etc. Barracas com comidas típicas (vegetariana);10h – Cerimônia dos Mil Budas13h30 – Dança do Leão e do Dragão, apresentações diversasAno Novo Chinês 2025Onde: Templo Zu Lai – Estrada Fernando Nobre, 1461 (Acesso pelo km 28,5 da Rodovia Raposo Tavares) – CotiaEntrada Gratuita