Cotia inicia atendimento com pessoas em situação de rua

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

Profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia realizaram as primeiras abordagens a pessoas em situação de rua nesta semana. De acordo com a pasta, dezenas de pessoas foram atendidas e cadastradas.

A ação aconteceu na região central, Jd. Nova Coimbra, Portão, Atalaia e Caucaia do Alto. Duas pessoas aceitaram o encaminhamento para o serviço de centro dia e pernoite.Além de identificar as pessoas que se abrigam sob viadutos, praças e outros locais da cidade, o serviço de abordagem busca auxiliá-las com a emissão de documentos, localização de algum familiar, orientações, encaminhamentos, entre outros.