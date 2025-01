“Supercélula”: Interior de SP registra fenômeno raro e impressiona moradores; VÍDEO

As supercélulas podem produzir fortes ventos, granizo e chuva intensa. Esse sistema geralmente tem a duração de algumas horas; veja as imagens

Moradores da região de Sorocaba, interior de São Paulo, registraram nesta sexta-feira (17) um fenômeno raro no céu da cidade: a supercélula. O fenômeno meteorológico também foi visto em municípios vizinhos, como Itapetininga e Tatuí.

É uma nuvem cumulonimbus, organizada e de longa duração

Possui uma corrente de ar ascendente forte, que pode ultrapassar 150 km/h

É caracterizada por uma rotação intensa e duradoura

É eletricamente mais ativa do que outras tempestades

Pode formar tornados

Pode produzir chuvas volumosas e muitos raios

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais pela Defesa Civil do Estado de São Paulo., disse a pasta.Supercélula é uma tempestade de grande dimensão, com uma corrente de ar ascendente intensa e rotativa, que pode durar várias horas. É um fenômeno meteorológico raro, que pode causar chuvas, granizo e tornados.