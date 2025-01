Acidente interdita duas faixas da Raposo nesta segunda-feira (20)

Há congestionamento de 5 kms sentido capital

Um acidente envolvendo um veículo e um ônibus interditou duas faixas da rodovia Raposo Tavares na manhã desta segunda-feira (20).





O acidente ocorreu às 5h50 na altura do KM 31 próximo ao bairro do Jd. Sabiá sentido capital e interditou duas faixas. Não há informações sobre feridos.





O Cotia e Cia entrou em contato com o DER que informou que a via foi totalmente liberada por volta de 7h50. Um veículo de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram enviados ao local para prestar assistência.