Câmara de São Roque aprova empréstimo de R$ 76 milhões para construção de nova prefeitura

Projeto de Lei foi aprovado por 12 votos

Foto: Prefeitura de São Roque



Com 12 votos favoráveis, a Câmara Municipal de São Roque aprovou, em sessão extraordinária realizada na manhã de terça-feira (14/01), o Projeto de Lei 01/2025. O projeto autoriza o prefeito Guto Issa a contratar, junto à DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, um empréstimo de até R$ 76 milhões.

Segundo a justificativa apresentada pelo prefeito, o principal objetivo do financiamento será a construção de um novo prédio para a Prefeitura, com custo estimado em R$ 30 milhões.Além disso, o projeto prevê outras iniciativas: R$ 6 milhões para a construção de uma nova delegacia e R$ 5 milhões destinados à continuidade da construção da Escola do Futuro, no bairro Mailasqui.Leia a reportagem completa no portalparceiro do Cotia e Cia