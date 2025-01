Cotia abre inscrições para vagas na Educação Infantil na próxima semana

Inscrições estarão abertas para crianças com idade a partir de seis meses completos

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

Entre os dias 27 de janeiro e 28 de fevereiro de 2025, a Secretaria de Educação de Cotia estará com inscrições abertas para vagas no Ensino Infantil (Berçário, maternal I, maternal II, jardim I e Jardim II), além de solicitações de transferências.

As inscrições devem ser feitas pelo site da PrefeituraAs inscrições estão abertas para crianças com idade a partir de seis meses completos.Cada criança poderá ser inscrita apenas uma vez e o responsável poderá selecionar até três unidades escolas, no entanto, a criança será encaminhada de acordo com a disponibilidade de vagas.A Secretaria de Educação salienta que é importante a pessoa responsável pela inscrição ficar atenta aos dados informados, já que erros nas informações poderão resultar no cancelamento da inscrição da criança.