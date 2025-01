Shopping da região promove ‘liquida tudo’ até o final de janeiro; confira

Ao longo do mês, o público terá à disposição produtos com descontos. Estão previstas ofertas com até 50% nas lojas que integram a campanha

Foto: Max Fischer / Pexels

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, inicia o ano de 2025 com uma grande oportunidade para compras com descontos nas marcas preferidas do público.

De 8 a 31 de janeiro, acontece a “Liquida Tudo” com preços acessíveis aos consumidores.Ao longo do mês, o público terá à disposição produtos com descontos. Estão previstas ofertas com até 50% nas lojas que integram a campanha.comenta Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central ParkServiço: Liquida TudoData: 8 a 31/1/25