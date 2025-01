Nutricionista esportiva, Grazi Fernandes estreia coluna sobre saúde e bem-estar no Cotia & Cia

‘Nutrição Modo On’: coluna pretende auxiliar as pessoas a conquistarem uma alimentação equilibrada e saudável, bem como aprimorar seu desempenho esportivo e qualidade de vida: "É a nutrição como você nunca provou”

Grazi Fernandes, nutricionista esportiva, a nova colunista do Cotia & Cia. Foto: Arquivo pessoal

A nutricionista esportiva, Grazi Fernandes (@nutrigrazifernandes), moradora de Cotia, agora faz parte do time do Cotia & Cia, trazendo sua expertise e conhecimento sobre nutrição, saúde e bem-estar para os leitores.

Com sua vasta experiência na área, Grazi estreia sua coluna’, que tem como objetivo auxiliar as pessoas a conquistarem uma alimentação equilibrada e saudável, bem como aprimorar seu desempenho esportivo e qualidade de vida.Em outras palavras, ou melhor, em suas próprias palavras, é, descreve.A importância da nutrição adequada para a saúde e bem-estar do corpo não pode ser subestimada. Uma dieta balanceada, aliada à prática de atividade física regular, é essencial para manter o bom funcionamento do organismo, prevenir doenças e promover o desenvolvimento muscular.E a nutrição esportiva não se restringe apenas aos atletas profissionais. Qualquer pessoa que pratique atividade física de forma regular pode se beneficiar dos conhecimentos de um nutricionista especializado. Seja você um corredor amador, um praticante de musculação ou um adepto de aulas de dança, a alimentação adequada pode ser o diferencial para melhorar seu desempenho e promover seu bem-estar físico e mental.Portanto, fique de olho na nova coluna da Grazi Fernandes aqui noe acompanhe as melhores dicas e orientações sobre nutrição esportiva, saúde e bem-estar.A nutrição, a partir de agora, entrou no “Modo On”.