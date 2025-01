Esposa de peruano morto em Cotia é vítima de sequestro no centro de SP; 2 são presos

Ela foi libertada de um cativeiro em SP na noite de ontem (12); mentor do sequestro e autor do homicídio é apontado pela polícia como 'criminoso de alta periculosidade'

Foto: Divulgação / Polícia Civil

peruano que foi assassinado a tiros em Cotia, em dezembro do ano passado, foi vítima de sequestro no centro de São Paulo na noite de sábado (11). A esposa de um, foi vítima de sequestro no centro de São Paulo na noite de sábado (11).





A mulher foi mantida refém pelo ex-companheiro e por mais duas pessoas em um cativeiro no bairro Sapopemba, na Zona Leste da capital.

Na noite desse domingo (12), após receber informações sobre o sequestro, a Polícia Civil de Cotia, responsável pelas investigações do homicídio, se dirigiu até o endereço indicado.Ao chegarem no local, os policiais viram um homem de nacionalidade estrangeira saindo da residência e o abordaram. Ao ser questionado sobre a vítima mantida em cativeiro, ele disse que “nada sabia”.Os agentes então entraram na residência e viram a vítima sobre uma cama. Segundo os policiais, ela estava assustada e com algumas lesões nos braços e nos olhos.A vítima estava sendo vigiada por outra mulher, também de origem peruana. Tanto ela como o homem que vigiava a residência foram presos.Mentor do sequestro e apontado pela polícia como autor do homicídio em Cotia, o ex-companheiro da vítima, que continua foragido, havia saído da residência 30 minutos antes da chegada dos agentes.A vítima disse aos policiais que eleDe acordo o inquérito instaurado, ela e sua família vinham sofrendo ameaças pelo ex-companheiro que, segundo as investigações, trata-se de um criminoso de alta periculosidade envolvido com crimes de tráfico internacional de drogas, armas e homicídios.Em buscas no cativeiro, os policiais encontraram três armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, uma submetralhadora calibre 40 e uma pistola calibre 45mm. Os agentes também localizaram munições e um cartaz com dizeres de ódio e mensagem de morte, além de quatro aparelhos celular.A vítima contou aos policiais que em um dos aparelhos havia filmagens dela no cativeiro bem como gravação do atropelamento e tiros em seu esposo; ela disse que o próprio ex mostrou para ela os vídeos.O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil de Cotia, que agora busca o paradeiro do ex-companheiro da vítima, apontado como mentor do sequestro e autor do homicídio contra seu marido.