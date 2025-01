Semana do Cinema terá ingressos por R$ 10 em Cotia; veja filmes em cartaz

Entre os lançamentos mais aguardados, estão “Dragon Ball Daima” e o aclamado “Emilia Pérez”; saiba mais

Entre os dias 06 e 12 de fevereiro de 2025, acontece a 6ª edição da Semana do Cinema em todo o Brasil. Com ingressos a R$ 10, o objetivo é promover a cultura e o entretenimento em larga escala.

Em Cotia, as redes Cinemark, no Shopping Granja Vianna, e Cineflix, no Open Mall The Square, aderiram à programação.Durante a ação, o público poderá assistir a grandes títulos em cartaz, como Sonic 3, Mufasa - O Rei Leão, Acompanhante Perfeita, Emília Perez, O Auto da Compadecida 2 e o sucesso Ainda Estou Aqui, entre outros.Entre os lançamentos mais aguardados, estão “Dragon Ball Daima” e o aclamado “Emilia Pérez”, cujas pré-estreias pagas ocorrem de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.Além disso, no Cinemark há combos especiais com pipoca e refrigerante a preços diferenciados, tornando a experiência ainda mais completa. Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipadaAté a publicação desta reportagem, a rede Cineflix ainda não havia disponibilizado os ingressos com preços promocionais.