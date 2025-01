Exposição revisita história da biblioteca de Caucaia do Alto, que completa 32 anos

Com mais de 25 mil livros, o local vai receber uma programação especial, preparada pela Secretaria de Cultura e Lazer

Foto: Prefeitura de Cotia

O espaço é pequeno, são apenas 83 m² de área construída, mas a riqueza histórica e cultural da Biblioteca Carlos Drummond de Andrade, em Caucaia do Alto, é gigante.





SOBRE A BIBLIOTECA



A biblioteca já é palco tradicional de saraus, apresentações e atividades culturais, além disso, também funciona com o ponto de troca de livros. Para acessar os mais de 25 mil títulos disponíveis no local, basta fazer um cadastro apresentando documento com foto e comprovante de endereço. Qualquer pessoa cadastrada pode emprestar livros por até 15 dias, com possibilidade de renovação por mais 15.



Serviço



Celebração dos 32 anos de história da Biblioteca Carlos Drummond de Andrade



Endereço: Av. Roque Celestino Pires, 954, Caucaia do Alto



Programação



‘Exposição: Memórias que Contam a História’



De 3 a 17 de fevereiro, das 8h às 16h



Livre



Gratuito



Roda de Conversa com a psicoterapeuta Olene Vilela



Dia 5 de fevereiro (quarta-feira), das 13h às 16h



Livre



Gratuito

