GCM encontra moto roubada e réplica de calibre 12 dentro de casa abandonada em Cotia

A equipe ROMU da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia recuperou, nessa terça-feira (29), uma motocicleta roubada e apreendeu uma réplica de espingarda calibre 12 em uma garagem no Jardim Nara Lúcia, região do Parque Miguel Mirizola.

Réplica de calibre 12 e celular apreendidos. Foto: GCM de Cotia

A Secretaria de Segurança Pública de Cotia informou que o roubo da motocicleta foi constatado durante a verificação dos números de identificação do veículo (chassi e motor). Já a réplica da arma de fogo e o celular foram encontrados em um armário.



A motocicleta foi levada para o pátio, pois não havia sido possível contato com o proprietário. De acordo com a GCM, a réplica da espingarda calibre 12 pode ser a mesma utilizada por criminosos que realizaram roubos em residências nas cidades de São Roque e Vargem Grande Paulista. A polícia investiga os casos e fará perícia nos objetos apreendidos.





Moto roubada foi localizada dentro da garagem do imóvel. Foto: GCM de Cotia

O caso foi registado na Delegacia de Polícia de Cotia como apreensão de veículo e de objetos.