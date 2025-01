Saiba quem são as vítimas fatais de queda de helicóptero em Caieiras (SP)

Filha do casal, que sobreviveu ao acidente, completa 12 anos neste sábado (18)

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um helicóptero com quatro ocupantes caiu na noite de quinta-feira (16) em uma área de mata no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, na cidade de Caieiras, Grande São Paulo. Segundo informações da Defesa Civil, duas pessoas morreram. , nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, na cidade de Caieiras, Grande São Paulo. Segundo informações da Defesa Civil, duas pessoas morreram.

As vítimas fatais são o empresário André Feldman – responsável por diversas empresas, incluindo a dona da aeronave – e a esposa Juliana Böher. A filha deles foi resgatada com vida, assim como o piloto. A menina completa 12 anos neste sábado (18).A aeronave foi localizada por volta das 6h15 desta sexta-feira (17). Segundo informações da Defesa Civil, a aeronave perdeu o sinal de GPS por volta das 20h34 de ontem.Por conta das buscas, houve a interdição da Rodovia dos Bandeirantes no trecho do km 30 para o pouso de um helicóptero de resgate.O helicóptero que caiu pertence à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA, cujos sócios são os empresários e administradores André Feldman e Paulo Jose Converso.A aeronave é da fabricante Eurocopter France, modelo EC 130 B4, matrícula PRWVT.