Em conferência, Governo Formiga se compromete em não tolerar crimes ambientais em Cotia

1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente foi realizada nessa quinta (16); na gestão passada, cidade ocupava o 7º lugar do ranking de desmatamento

Foto: Juliano Barbosa

A cidade de Cotia realizou, nessa quinta-feira (16), a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, com o tema ‘Emergência climática: os desafios da transformação ecológica’.

O evento foi realizado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Agropecuária em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Cotia e contou com palestras, grupos de discussão e apresentação de propostas para cinco eixos temáticos, votação de propostas e escolha dos delegados que representarão Cotia na etapa estadual da conferência.O prefeito Welington Formiga (PDT) participou da abertura dos trabalhos e falou sobre seu compromisso com o meio ambiente., disse.A cidade já alcançou oque mais desmatou a Mata Atlântica. Em 2022, segundo dados do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) Mata Atlântica, foram perdidos 10,76 hectares, o equivalente a quase 10 campos de futebol.Diante deste e de outros cenários de devastação do meio ambiente na cidade, o secretário do Verde e Meio Ambiente de Cotia, Paulo Cordeiro, afirmou que a nova gestão municipal “não vai tolerar crimes ambientais”. “Cotia não terá balcão de negociações com o meio ambiente”, garantiu. Ele destacou que, além de um trabalho de fiscalização intensificado, a cidade terá um representante do Incra para auxiliar nas demandas de áreas rurais, como Caucaia do Alto e Caputera.