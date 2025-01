Temporal deixa vias alagadas em Cotia; previsão aponta mais chuva intensa nesta sexta

Veja também como deve ficar o tempo no final de semana

A forte chuva que atingiu a cidade de Cotia, entre a noite dessa quinta-feira (16) e madrugada desta sexta-feira (17), deixou diversas ruas e avenidas alagadas.





Os registros foram compartilhados nas redes sociais. Cotia e Cia pediu um posicionamento da Defesa Civil do município e aguarda retorno.



Ruas e avenidas alagadas: Rua Antônia Pedroso de Oliveira (Água Espraiada); Av. Prof. Joaquim Barreto (Atalaia); Rua Avelino Silva Godinho (Caucaia); Rua Dolores Duram (Mirante da Mata).









PREVISÃO PARA ESTA SEXTA



Cotia e as demais cidades da região continuam sujeitas a chuva de forte intensidade no decorrer desta sexta-feira.



Segundo a Climatempo, as áreas de instabilidade permanecem sobre os municípios e são intensificadas ao longo do dia pela entrada de ar quente vindo do norte do Brasil.



O sol pode aparecer de vez em quando, mas sempre junto de muita nebulosidade.



Durante o fim de semana, os períodos com sol voltam a aumentar sobre a região. Segundo a previsão, pancadas de chuva vão continuar ocorrendo à tarde e à noite por causa do aumento do calor e da grande disponibilidade de umidade no ar.



Há risco de pancadas de chuva com moderada a forte intensidade durante o fim de semana.