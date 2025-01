Raposo Tavares ganha novo dispositivo de acesso em São Roque

Com um investimento de mais de R$ 10 milhões, a obra implementou viaduto, pavimentação, sistemas de drenagem, paisagismo e elementos de segurança

Foto: CCR ViaOeste

São Roque ganhou um reforço em sua infraestrutura viária com a entrega do novo dispositivo de acesso localizado no km 58,8 da Rodovia Raposo Tavares. A obra foi realizada pela CCR ViaOeste.

O dispositivo foi projetado, segundo a concessionária, para oferecer mais fluidez ao tráfego local e proporcionar uma ligação direta entre a rodovia e o município., afirma Aline Peçanha, Gerente de Engenharia da concessionária.Com um investimento de mais de R$ 10 milhões, a obra implementou viaduto, pavimentação, sistemas de drenagem, paisagismo e elementos de segurança, como defensas metálicas e sinalização horizontal.