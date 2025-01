Itapevi utiliza ‘super drone’ para combater dengue na cidade; veja como funciona

Ação vai acontecer nesta sexta (31) e neste sábado (1º), informou a prefeitura

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi realiza mais uma ação no combate à dengue nesta sexta-feira (31), a partir das 6h, com a utilização de um super drone para pulverizar espaços abertos, como o Parque da Cidade, os piscinões Sapiantã, Suburbano e Vitápolis, além do cemitério antigo, no Jardim Julieta.

No sábado (1º), a ação continua reforçando o Mutirão “Todos contra a Dengue”, que acontecerá no Parque Suburbano. A exemplo das edições anteriores, o combate ao mosquito será organizado das 8h às 14h, para impedir o avanço da doença na cidade e a incidência da zika e chikungunya.O super drone de 3 metros tem a capacidade de realizar voos com até 20 litros de bactericida para pulverizar esses locais.A emissão do líquido alcança um raio de 7 metros devido a força do esguicho de cada bico do equipamento. Cada voo tem a duração de 7 minutos, estão previstos a realização de 20 voos por área.A meta da Prefeitura é utilizar da tecnologia para a eliminação de larvas do mosquito Aedes aegypti nesses espaços abertos.Segundo a prefeitura, o drone é cadastrado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e no Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).