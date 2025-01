Visibilidade Trans: saiba como funciona o atendimento especializado em Cotia

Serviço, que já existe há 3 anos, foi divulgado pela atual gestão nessa quarta-feira (29), no Dia Nacional da Visibilidade Trans

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

Há três anos, Cotia mantém o Núcleo de Atendimento às Pessoas Trans e Travestis. Desde a inauguração, mais de 120 pessoas já foram atendidas pela equipe multidisciplinar.

O serviço foi divulgado pela atual gestão nessa quarta-feira (29), no Dia Nacional da Visibilidade Trans, um movimento que marca a luta contra a transfobia.No Núcleo, a Secretaria de Saúde oferece atendimento com médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem e farmacêutico e funciona no Serviço de Atendimento Especializado | Centro de Testagem e Acolhimento (SAE/CTA)., explicou Nélio Girardo, coordenador do local.A Secretaria de Saúde mantém parceria com o Centro de Referência e Treinamento em IST/AIDS (CRT-IST/AIDS) do Estado de São Paulo e, por meio dela, é feita a articulação necessária aos interessados em cirurgias de redesignação sexual ou mamoplastia Masculinizadora, e é por meio desta parceria que é feito o fornecimento trimestral de medicamentos como testosterona, estradiol e ciproterona, garantindo suporte aos usuários cadastrados no Núcleo de Cotia.Núcleo de Atendimento às Pessoas Trans e TravestisEndereço*: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Parque BahiaTel.: (11) 4616-0800 | (11) 4703-2867E-mail: saude@cotia.sp.gov.brDias de atendimento: Segundas-feiras, das 13h às 15hAtendimento gratuitoPrimeiro atendimento não precisa agendar