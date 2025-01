Quem era o secretário-adjunto de Segurança que foi morto por GCM em Osasco

A morte de Adilson Custódio foi confirmada no início da noite de hoje (6)

após ter sido baleado por um GCM dentro da sede da administração pública do município. O secretário-adjunto de Segurança da Prefeitura de Osasco, Adilson Custódio Moreira, morreu nesta segunda-feira (6),





Adilson tinha marcado uma reunião com guardas civis municipais da cidade para discutir a estrutura da corporação no novo governo. A reunião ocorria na Sala Oval, o principal espaço para encontros da Prefeitura, ao lado da Secretaria de Governo e do gabinete do prefeito Gerson Pessoa (Podemos), que não estava no prédio.Segundo reportagem da TV Globo, houve uma discussão entre o secretário-adjunto e o guarda, que sacou a arma e fez disparos. Os demais guardas civis saíram correndo e o agressor trancou a porta.O guarda ficou trancado por cerca de duas horas na Sala Oval e o Grupo de Operações Táticas Especiais (Gate) negociou para que ele se entregasse. O guarda se entregou por volta das 19h30 e foi levado preso à delegacia seccional de Osasco.Adilson Custódio Moreira nasceu em 12 de janeiro de 1971 na cidade de Jequitinhonha, em Minas Gerais.Aos 6 anos de idade mudou para Cabreúva, no interior de São Paulo, lugar onde estudou e iniciou a vida profissional, trabalhando em lavouras e indústrias.Ele chegou a Osasco no ano de 1988 e montou uma empresa de motoboys, com a qual ficou até 1992, mesma época em que prestou concurso público na Prefeitura de Osasco para o cargo de Guarda Municipal. Tornou-se classe distinta por meio de um concurso interno.Na Guarda Civil iniciou os trabalhos como motorista de viaturas; efetuou patrulhamento em motos; trabalhou como Ronda Oficial; auxiliou e atuou em 2001 na implantação do Canil da Guarda Civil; e coordenou o setor de transportes e trabalhos de reestruturação predial da Guarda Civil.Também atuou para a instalação da academia que se encontra na sede da Guarda Civil. Recentemente, em conjunto com a equipe da Guarda Civil, ajudou a delinear o projeto de reestruturação do Plano de Cargos e Carreira da GCM.Adilson Custódio Moreira se tornou Secretário de Segurança e Controle Urbano de Osasco em junho 2018. Saiu do cargo em 2019, quando o atual titular da pasta, José Virgolino de Oliveira, assumiu o cargo. A partir de então, Adilson passou a ser secretário-adjunto.