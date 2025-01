Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Caucaia do Alto

Corpo do sexo masculino estava nu e dentro de um pequeno curso d’água

Foto: Reprodução / Portal Viva

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesse domingo (5) para uma ocorrência de encontro de cadáver na zona rural de Caucaia do Alto. Chegando no local, os policiais encontraram um corpo do sexo masculino em avançado estado de decomposição. O caso ocorreu na Estrada da Escola Agrícola.

Segundo os PMs, o corpo estava dentro de um pequeno curso d’água. A vítima estava nua e, aparentemente, não havia lesões ou marcas de violência. A causa da morte deve ser esclarecida após exame necroscópico.A PM foi acionada pelo proprietário de um imóvel vizinho ao local onde o corpo foi encontrado. Ele disse que estava realizando reparos em seu terreno quando sentiu um forte odor vindo da mata.Supondo se tratar de algum animal morto, ele se deslocou até a área indicada e se deparou com um corpo em decomposição. Questionado, ele disse que não percebeu qualquer movimentação anormal nas imediações.A identidade da vítima não foi revelada pela polícia. As investigações continuam em andamento para elucidação dos fatos. O caso foi registrado como “morte suspeita” no 1º DP de Cotia (Caucaia do Alto).