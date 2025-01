GCM mata secretário de Osasco dentro da sede prefeitura da cidade

Ainda de acordo com a reportagem, houve uma discussão entre o secretário-adjunto e um GCM, que sacou a arma e fez disparos. Os demais GCMs saíram correndo e o agressor trancou a porta.

Segundo reportagem da TV Globo, a reunião ocorria na Sala Oval, o principal espaço de reunião da Prefeitura, ao lado da Secretaria de Governo e do gabinete do prefeito, que hoje à tarde não estava no prédio.