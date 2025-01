PM prende ladrão de moto após perseguição em estrada de Cotia

Criminoso abandonou a moto e tentou fugir a pé, mas foi capturado

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) prendeu, nessa quinta-feira (2), um bandido que havia roubado uma moto em Cotia. A prisão aconteceu após perseguição na Estrada do Capuava.

Segundo a PM, três indivíduos em motocicletas estavam trafegando em alta velocidade no sentido contrário. As características coincidiam com as de criminosos envolvidos em um roubo de uma motocicleta, comunicado minutos antes por outras equipes.Um breve acompanhamento foi iniciado. De acordo com a PM, o condutor da motocicleta roubada abandonou o veículo e tentou fugir a pé. Ele foi detido alguns metros adiante com pertences de uma das vítimas.O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Cotia, onde permaneceu à disposição da Justiça.