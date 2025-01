Ovo: Herói ou vilão? Quantos devo comer por dia?

Em sua coluna ‘Nutrição Modo On’, Grazi Fernandes comenta os benefícios e malefícios que o alto consumo de ovos pode trazer

Gracyanne Barbosa. Foto: Reprodução

Coluna Nutrição Modo On: Se tem algo que está dando o que falar, nos últimos dias, são os 40 ovos consumidos pela Gracyanne Barbosa, a musa fitness que impressionou o público do BBB25 com o alto consumo. Mas será que essa dieta é saudável?

O ovo é um superalimento com uma composição bem interessante! Nele, encontramos, além de proteína de alto valor biológico, vitaminas A, B, D, E e outros nutrientes como triptofano que contribuem para a modulação de humor; zinco e selênio, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico; colina, que contribui para a saúde do cérebro e memória. Enfim, muitos benefícios, não é? Mas e o colesterol, nutri?Por algum tempo, o ovo já foi bem castigado com a fama de piorar o perfil lipídico por conter colesterol na gema, e de fato tem, porém, o colesterol é importante para a produção hormonal. Muitos estudos comprovaram que o colesterol de alimentos naturais tem baixo risco de alterar os níveis sanguíneos de pessoas saudáveis e que não tenham pré-disposição para dislipidemia.Vale lembrar que a gordura saturada é pior que o colesterol e está associada com problemas cardiovasculares, por isso, consulte sempre a tabela nutricional dos alimentos.Apesar dos benefícios, o consumo deve ser moderado!O alto consumo de ovos pode prejudicar a microbiota intestinal, pois o excesso pode favorecer a produção de um metabólito (resíduos que sobram depois que o corpo não aproveita parte do alimento) chamado TMA e no fígado é convertido em TMAO, que aumenta o risco de problemas cardiovasculares, causando inflamações e doenças intestinais. Mas vale salientar que isso pode ocorrer em alguns indivíduos com essa pré-disposição intestinal.Outro ponto importante é que uma dieta jamais deve se basear em apenas um único alimento, pois não existe um alimento capaz de suprir com todas as necessidades nutricionais do corpo. Uma boa dieta precisa ser variada e que inclua diversos grupos alimentares.E quando falamos sobre quantidade ideal de consumo de ovos, isso pode variar de acordo com o metabolismo, o volume de atividades físicas, dieta. A Associação Americana do Coração recomenda o consumo de no máximo 2 ovos por dia. Já pessoas com pré-disposição para colesterol alto, é aconselhado o consumo de 1 ovo por dia.O consumo exagerado de ovo também pode favorecer o ganho de peso, pois também contém calorias especialmente em sua gema. Isso explica por que em muitas dietas há o descarte da gema.A dieta da Gracyanne Barbosa já é seguida por ela há anos, já houve uma adaptação no organismo e para ela tem dado certo! Certamente, a dieta dela tem acompanhamento profissional e não se restringe apenas em ovos (quero acreditar!)Um conselho que daria, é: não faça a dieta que não foi pensada para você com as suas individualidades, considerando sua rotina, seus exames clínicos, seu gosto, seu volume de treino e cardio, seu bolso!Você não é uma Gracyanne Barbosa. E para você, uma dieta precisa ser pensada com todo carinho e nutrição que seu corpo necessita!