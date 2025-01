Vereador e prefeito de Cotia abrem mão dos carros oficiais | Neto Rossi

Assessoria de Welington Formiga informou que ele tem realizado agendas oficiais utilizando seu veículo pessoal; vereador da cidade tomou atitude semelhante

Carros oficiais do legilativo de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Coluna Neto Rossi: O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), optou por não usar o carro oficial destinado ao chefe do Poder Executivo. A assessoria do prefeito informou à Coluna que ele tem realizado suas agendas oficiais, dentro e fora do município, utilizando seu veículo pessoal.





, disse em nota.Em atitude semelhante, o vereador de Cotia, Alexandre Frota (PDT), também decidiu por não utilizar o carro oficial da Câmara Municipal. Por lei, cada vereador tem direito a um veículo para ser usado, exclusivamente, ao serviço público.Em vídeo publicado nas redes sociais, Frota disse que tomou essa decisão pensando na, disse.declarou.