Dois acidentes são registrados no Rodoanel em Cotia nesta quinta-feira (23)

Acidentes foram registrados nos kms 26,5 e 27,9 na manhã de hoje

Foto: Artesp

Dois acidentes foram registrados no Rodoanel Mario Covas, em Cotia, na manhã desta quinta-feira (23).

O primeiro ocorreu por volta das 7h30 no km 26,5. Segundo a concessionária que administra o trecho, uma caminhonete, que transportava peças industriais, capotou e colidiu contra uma defensa metálica. A carga foi derrubada na pista.Segundo a concessionária, o acidente causou trânsito nos dois sentidos. O motorista teve ferimentos leves.O segundo acidente foi registrado cerca de duas horas depois no km 27,9. De acordo com a concessionária, ao mudar de faixa, o motorista de um automóvel não se atentou o suficiente e acabou colidindo contra uma motocicleta. Ninguém ficou ferido.Por volta das 10h, havia congestionamento de 5 km devido à ocorrência.