Carreta derruba carga de metal em rua paralela à Raposo Tavares em Cotia

Ocorrência foi registrada por volta das 12h15

Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

Uma carreta derrubou uma carga de metal na rua da Marinha, paralela à Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no início da tarde desta segunda-feira (13).





Segundo o Demutran, o trânsito está sendo desviado pela Rua Ouro.





O incidente, que complicou o trânsito nas imediações, ocorreu por volta das 12h15.Equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estão no local.