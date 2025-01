Metrô em Cotia: Governo de SP prevê audiência pública da Linha 22-Marrom para este ano

As informações são da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI)

Foto: Reprodução. Montagem: Cotia e Cia

O governo de São Paulo planeja lançar ainda este ano as audiências públicas para a concessão de três novas linhas metroviárias, entre elas, a linha 22-Marrom, que ligará Cotia até Sumaré (SP).





As informações são da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI) e foram divulgadas inicialmente pelo portal Viatrolebus.Cotia e Cia confirmou com a assessoria da SPI que as audiências constam no cronograma de concessão e estão previstas para o 3º trimestre de 2025.Além da linha 22-Marrom, as audiências que devem ocorrer são das linhas 19-Celeste, que ligará o Vale do Anhangabaú a Guarulhos; e 20-Rosa, que ligará a Lapa, em São Paulo, a Santo André, no ABC Paulista.Por meio de parcerias público-privadas (PPP), essas novas conexões devem ampliar significativamente a capacidade de transporte do sistema metroviário na Região Metropolitana de São Paulo. Atualmente, o Metrô conta com 101,1 km de linhas em operação e 35,8 km de extensões classificadas como prioritárias.Conforme o site da SPI, o edital de licitação das novas linhas deve ser publicado no primeiro trimestre de 2026, com o leilão previsto para o segundo trimestre do mesmo ano. A assinatura do contrato está programada para o terceiro trimestre de 2026.Atualmente, a linha 22-Marrom está em processo de contratação do anteprojeto de engenharia, juntamente com a realização de sondagens de solo.